EON SE Aktie News: EON SE verteuert sich am Montagvormittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EON SE. Zuletzt konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 12,51 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 12,51 EUR zu. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 12,54 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,54 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 257.840 Aktien.

Bei 12,54 EUR markierte der Titel am 11.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 0,24 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.12.2022 (8,89 EUR). Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 28,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,48 EUR für die EON SE-Aktie.

EON SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als EON SE mit 0,60 EUR je Aktie genauso viel verdiente. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.883,00 EUR – eine Minderung von 41,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28.748,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,14 EUR im Jahr 2023 aus.

