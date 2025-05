EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagnachmittag leichter

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 14,77 EUR ab.

Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 14,77 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 14,76 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.896.647 EON SE-Aktien.

Bei 15,79 EUR erreichte der Titel am 07.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,91 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,571 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,04 EUR.

Am 26.02.2025 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von -0,25 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 23,84 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 24,44 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte EON SE am 14.05.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 20.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,13 EUR je Aktie aus.

