EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Vormittag nordwärts

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von EON SE. Die EON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 15,00 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 15,00 EUR nach oben. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,05 EUR aus. Bei 15,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 811.545 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 15,79 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 43,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,571 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,04 EUR an.

Am 26.02.2025 hat EON SE die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE -0,25 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,84 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,44 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 20.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,13 EUR je EON SE-Aktie.

