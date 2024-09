EON SE Aktie News: EON SE am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 13,47 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 13,47 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,48 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 135.990 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 12.09.2024 markierte das Papier bei 13,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2023 Kursverluste bis auf 10,43 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 22,54 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für EON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,530 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,550 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,74 EUR aus.

EON SE ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,68 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von 0,44 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,27 Prozent auf 16,88 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 18,82 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte EON SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

