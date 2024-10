EON SE Aktie News: EON SE am Mittag im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 12,91 EUR.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 12,91 EUR. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 12,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,94 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 387.539 Stück gehandelt.

Bei 13,82 EUR markierte der Titel am 17.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 7,05 Prozent zulegen. Bei 10,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,550 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,79 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 14.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 EUR, nach 0,44 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,88 Mrd. EUR – eine Minderung von 10,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,82 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2024 1,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

