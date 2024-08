EON SE Aktie News: EON SE schiebt sich am Nachmittag vor

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EON SE. Das Papier von EON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 12,20 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 12,20 EUR zu. Bei 12,21 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.256.436 EON SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,45 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,43 EUR am 04.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,552 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,74 EUR für die EON SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 14.08.2024 vor. EON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,44 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,88 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 18,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die EON SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 05.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,12 EUR je EON SE-Aktie.

