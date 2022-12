EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Die EON SE-Aktie bewegte sich um 09:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 9,06 EUR. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 9,08 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 9,03 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 92.131 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,54 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,76 Prozent. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 24,48 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,76 EUR aus.

EON SE gewährte am 09.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 28.748,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.047,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 15.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 13.03.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,927 EUR je EON SE-Aktie.

