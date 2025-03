EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag kaum bewegt

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von EON SE. Kaum Ausschläge verzeichnete die EON SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 13,00 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die EON SE-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 13,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 13,13 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 12,99 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,03 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.277.221 EON SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,82 EUR erreichte der Titel am 18.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 6,35 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 10,44 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,70 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,551 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,530 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 15,07 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 26.02.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,84 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 14.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. EON SE dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,11 EUR je Aktie belaufen.

