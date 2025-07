EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Vormittag seitwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von EON SE zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 15,82 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der EON SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 15,82 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,86 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 15,82 EUR. Mit einem Wert von 15,83 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 190.104 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,34 EUR erreichte der Titel am 23.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 3,32 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 34,02 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,569 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,39 EUR je EON SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 14.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent auf 25,22 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

