EON SE Aktie News: EON SE zieht am Nachmittag an

Die Aktie von EON SE zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 15:52 Uhr stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 13,05 EUR. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 13,11 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 13,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.212.344 EON SE-Aktien.

Am 18.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 5,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 10,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 20,04 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,551 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,530 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,07 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 26.02.2025 vor. EON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,25 EUR je Aktie gewesen. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,84 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 14.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 20.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2025 1,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

