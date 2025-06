EON SE Aktie News: EON SE präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von EON SE zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 15,42 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 15,42 EUR. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 15,48 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,39 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.062.692 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.05.2025 bei 15,85 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,79 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,44 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Mit Abgaben von 32,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,569 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,77 EUR je EON SE-Aktie an.

Am 14.05.2025 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 25,22 Mrd. EUR gegenüber 22,64 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von EON SE wird am 13.08.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2025 1,14 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

EON SE-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft EON SE-Aktie mit Hold ein

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EON SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern