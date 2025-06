EON SE Aktie News: EON SE steigt am Mittwochmittag

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 15,45 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 11:49 Uhr 0,6 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 15,48 EUR. Bei 15,39 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 522.787 EON SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.05.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Bei 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,569 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,77 EUR.

EON SE ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,22 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte EON SE am 13.08.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 12.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,14 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

