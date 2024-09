EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 13,56 EUR abwärts.

Die EON SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 13,56 EUR. In der Spitze fiel die EON SE-Aktie bis auf 13,53 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,70 EUR. Zuletzt wechselten 1.372.879 EON SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.09.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,95 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,43 EUR am 04.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,05 Prozent.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,550 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,79 EUR je EON SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 14.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,44 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18,82 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,88 Mrd. EUR.

Am 14.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

