EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag im Minusbereich

Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 8,54 EUR abwärts. Bei 8,54 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 8,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 153.780 Stück.

Am 03.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 12,54 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 31,92 Prozent zulegen. Am 06.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,72 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 10,68 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,08 EUR an.

Am 10.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,67 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23.338,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 14.638,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte EON SE am 09.11.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 08.11.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 0,922 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

