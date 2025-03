EON SE Aktie News: EON SE am Mittag nahe Vortagesniveau

EON SE im Blick

Die Aktie von EON SE hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der EON SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 13,07 EUR.

Die EON SE-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 13,07 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EON SE-Aktie sogar auf 13,11 EUR. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 12,97 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,10 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.077.023 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.09.2024 erreicht. Gewinne von 5,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 20,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,551 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,530 EUR aus. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 15,10 EUR.

EON SE veröffentlichte am 26.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von -0,25 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 23,84 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,49 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte EON SE am 14.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 20.05.2026 dürfte EON SE die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,12 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

