EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagnachmittag im Minus

Um 04:22 Uhr rutschte die EON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 8,28 EUR ab. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 8,27 EUR ein. Mit einem Wert von 8,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2.614.900 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,54 EUR erreichte der Titel am 03.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,99 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.07.2022 bei 7,72 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 12,08 EUR angegeben.

Am 10.08.2022 hat EON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,55 EUR, nach 0,67 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 23.338,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.638,00 EUR umgesetzt.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 09.11.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 08.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,922 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

E.ON drängt nach Leck im AKW Isar 2 auf Planungssicherheit

E.ON und Nikola planen Joint Venture - Aktien schwächer

Bosse-Beben: Welche Konzernlenker zittern müssen

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: E.ON