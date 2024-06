EON SE Aktie News: EON SE präsentiert sich am Vormittag stärker

So entwickelt sich EON SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 12,63 EUR.

Um 09:04 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 12,63 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 12,65 EUR. Bei 12,59 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 77.130 Aktien.

Am 16.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,73 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2023 auf bis zu 10,43 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,554 EUR, nach 0,530 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 14,29 EUR.

Am 15.05.2024 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 22,64 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 33,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 14.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,12 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

