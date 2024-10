EON SE Aktie News: EON SE am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 13,01 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 13,01 EUR. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 13,00 EUR. Mit einem Wert von 13,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 66.436 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 17.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,23 Prozent. Bei 10,76 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,550 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,79 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 14.08.2024. Das EPS belief sich auf 0,68 EUR gegenüber 0,44 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 16,88 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 18,82 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,11 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag freundlich

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Anleger in Frankfurt warten auf Impulse: DAX zum Start knapp behauptet