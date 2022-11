EON SE Aktie News: EON SE am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 9,11 EUR abwärts. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 9,10 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,11 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 661.494 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 12,54 EUR erreichte der Titel am 03.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 27,41 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,28 EUR am 13.10.2022. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 25,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,11 EUR.

EON SE gewährte am 10.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 23.338,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 15.047,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von EON SE wird am 15.03.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 13.03.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2022 0,929 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images