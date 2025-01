EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von EON SE. Zuletzt stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 10,91 EUR.

Die Aktie legte um 11:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 10,91 EUR zu. Bei 10,96 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,86 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 761.427 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 13,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2024). Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 21,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 10,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,550 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,530 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,89 EUR an.

EON SE gewährte am 14.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,04 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 16,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,73 Prozent verringert.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 26.02.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 18.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,11 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

