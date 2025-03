EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von EON SE zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 13,23 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,6 Prozent auf 13,23 EUR. Die EON SE-Aktie legte bis auf 13,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,19 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 183.312 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,50 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,44 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,10 Prozent.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,551 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,10 EUR aus.

EON SE ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,25 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 23,84 Mrd. EUR im Vergleich zu 24,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von EON SE wird am 14.05.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 20.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,12 EUR je Aktie belaufen.

