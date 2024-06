EON SE Aktie News: EON SE am Montagmittag mit roter Tendenz

So entwickelt sich EON SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 12,54 EUR.

Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 12,54 EUR abwärts. In der Spitze fiel die EON SE-Aktie bis auf 12,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,58 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 473.164 EON SE-Aktien.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,48 EUR an. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 6,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2023 bei 10,43 EUR. Abschläge von 16,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,554 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 14,29 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 15.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 32,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,64 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,54 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. EON SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,12 EUR je Aktie belaufen.

