EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagmittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von EON SE. Das Papier von EON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 12,64 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 12,64 EUR zu. Der Kurs der EON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,68 EUR zu. Bei 12,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 680.066 EON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 13,48 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,61 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2023 bei 10,43 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,530 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,554 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 14,29 EUR.

Am 15.05.2024 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 22,64 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 33,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 14.08.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 06.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,12 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

