EON SE Aktie News: EON SE am Montagmittag mit Verlusten

Die Aktie von EON SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 11,50 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 0,2 Prozent auf 11,50 EUR. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 11,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 916.647 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,29 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 6,43 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,28 EUR am 14.10.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,70 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 12,25 EUR angegeben.

Am 09.08.2023 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,44 EUR, nach 0,55 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,37 Prozent auf 18.817,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.338,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,09 EUR je Aktie belaufen.

