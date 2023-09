EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Montagnachmittag ins Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 11,46 EUR.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 11,46 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 11,43 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.933.551 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 09.05.2023 auf bis zu 12,29 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 7,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 36,47 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,25 EUR an.

Am 09.08.2023 hat EON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,44 EUR gegenüber 0,55 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 18.817,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23.338,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

