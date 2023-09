EON SE Aktie News: EON SE am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die EON SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 11,52 EUR.

Mit einem Kurs von 11,52 EUR zeigte sich die EON SE-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 11,55 EUR. Die EON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,51 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 53.156 EON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.05.2023 bei 12,29 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,68 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,28 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 36,81 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 12,25 EUR an.

EON SE ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 18.817,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 23.338,00 EUR umgesetzt worden.

Die EON SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2023 1,09 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

