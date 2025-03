EON SE Aktie News: EON SE verteidigt Stellung am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von EON SE. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die EON SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 13,25 EUR.

Mit einem Wert von 13,25 EUR bewegte sich die EON SE-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EON SE-Aktie bisher bei 13,31 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,25 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 13,28 EUR. Bisher wurden heute 61.764 EON SE-Aktien gehandelt.

Am 18.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,82 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 4,30 Prozent Luft nach oben. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,25 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,530 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,551 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,10 EUR.

EON SE gewährte am 26.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,80 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von -0,25 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,49 Prozent auf 23,84 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 14.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. EON SE dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2026 präsentieren.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,12 EUR je Aktie.

