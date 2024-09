EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Donnerstagvormittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von EON SE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 13,48 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 13,48 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 13,49 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,46 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 76.068 EON SE-Aktien.

Bei 13,82 EUR markierte der Titel am 17.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 2,52 Prozent wieder erreichen. Am 04.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,43 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 22,63 Prozent wieder erreichen.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,530 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,79 EUR aus.

EON SE veröffentlichte am 14.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR gegenüber 0,44 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,88 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 18,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte EON SE am 14.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von EON SE.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2024 1,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

