EON SE Aktie News: EON SE am Montagmittag fester

Die Aktie von EON SE zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 11,08 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 11,08 EUR zu. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 11,13 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,86 EUR. Bisher wurden heute 1.715.743 EON SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,82 EUR erreichte der Titel am 17.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,79 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 6,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,530 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,550 EUR je EON SE-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,89 EUR für die EON SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 14.11.2024. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,03 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 16,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,73 Prozent verringert.

Am 26.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 18.03.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2024 1,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

