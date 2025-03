EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagnachmittag höher

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 13,51 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 15:53 Uhr 1,2 Prozent. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,52 EUR an. Bei 13,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 2.688.637 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,44 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 29,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,551 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,10 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Am 26.02.2025 hat EON SE die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,25 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,84 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,44 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 20.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von EON SE.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,12 EUR im Jahr 2025 aus.

