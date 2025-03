EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Vormittag

Kurs der EON SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von EON SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 13,38 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 13,38 EUR zu. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 13,40 EUR zu. Mit einem Wert von 13,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 218.695 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 18.09.2024 auf bis zu 13,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 3,33 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,44 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 21,98 Prozent wieder erreichen.

EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,551 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,10 EUR je EON SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 26.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 23,84 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 24,44 Mrd. EUR umsetzen können.

Die EON SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 14.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 20.05.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,12 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

EnBW-Aktie fester: EnBW meldet starken Gewinnrückgang - Korrekturbedarf auf dem Weg zu Energiewende

DAX aktuell: DAX fällt zum Handelsende zurück

XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich letztendlich leichter