EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Mittwochmittag ins Minus

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 11,19 EUR abwärts.

Die EON SE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 11,19 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 11,17 EUR. Bei 11,33 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.279.686 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,29 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.05.2023 erreicht. 9,83 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,28 EUR ab. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 53,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,25 EUR je EON SE-Aktie an.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,44 EUR gegenüber 0,55 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18.817,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 23.338,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte EON SE am 08.11.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 14.11.2024.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,09 EUR je Aktie.

