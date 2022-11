EON SE Aktie News: EON SE am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die EON SE-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 9,09 EUR abwärts. Der Kurs der EON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,04 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 860.989 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2022 bei 12,54 EUR. Gewinne von 27,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 7,28 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 24,81 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 11,11 EUR.

EON SE ließ sich am 10.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.338,00 EUR – ein Plus von 55,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 15.047,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die EON SE-Bilanz für Q4 2022 wird am 15.03.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 13.03.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,928 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

