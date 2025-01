EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Nachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 11,39 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 15:52 Uhr 1,5 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die EON SE-Aktie bei 11,40 EUR. Bei 11,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.752.730 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 13,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2024). Gewinne von 21,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,34 Prozent.

Nach 0,530 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,551 EUR je EON SE-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,89 EUR an.

EON SE veröffentlichte am 14.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,76 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 26.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 18.03.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

