EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag gefragt

Die Aktie von EON SE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 11,24 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 11,24 EUR nach oben. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 11,28 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,25 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 112.319 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 13,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2024). Mit einem Zuwachs von 22,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 7,16 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,551 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,530 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,89 EUR.

EON SE ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 16,76 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,88 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 26.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 18.03.2026 dürfte EON SE die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,11 EUR je Aktie.

