EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 12,82 EUR zu.

Um 11:46 Uhr ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 12,82 EUR. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 12,84 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,72 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 500.169 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Bei einem Wert von 10,43 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 18,61 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,552 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,74 EUR.

EON SE ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,44 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,88 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte EON SE am 14.11.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,12 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

