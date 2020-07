Google-Mutter Alphabet übertrifft Erwartungen trotz leichtem Umsatzrückgang - Alphabet-Aktie nachbörslich freundlich

Alphabet hat sich nach US-Börsenschluss am Donnerstag in die Bücher des zweiten Quartal 2020 schauen lassen.

Die Google-Mutter vermeldete einen Gewinn je Aktie in Höhe von 10,13 US-Dollar. Damit überbot der Konzern die Analystenprognosen in Höhe von 7,96 US-Dollar je Anteilsschein. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet ein EPS in Höhe von 14,21 erwirtschaftet.

In den vergangenen drei Monaten setzte das Unternehmen 38,297 Milliarden US-Dollar um (VJ: 38,94 Milliarden US-Dollar). Hier hatten Experten in den vorher abgegebenen Schätzungen durchschnittlich 37,30 Milliarden US-Dollar erwartet.

Die an der NASDAQ notierte Alphabet-Aktie zeigt sich im nachbörslichen Handel zeitweise um rund 2,1 Prozent höher bei 1.563,55.

Redaktion finanzen.net

