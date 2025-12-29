EQS-Adhoc: A.H.T Syngas Technology N.V.: Wandelanleihe 2026/2029 vollständig platziert

EQS-Ad-hoc: A.H.T Syngas Technology N.V. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Finanzierung

A.H.T Syngas Technology N.V.: Wandelanleihe 2026/2029 vollständig platziert



05.01.2026 / 16:41 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



info(at) aht-syngas.com Bonn / Eindhoven, 05. Januar 2026 – Der Vorstand der A.H.T. Syngas Technology N.V. („A.H.T.“), mit Sitz in Eindhoven, Niederlande (ISIN NL0010872388, WKN A12AGY), gibt bekannt, dass die am 29. Dezember 2025 beschlossene Wandelanleihe 2026/2029 im Gesamtnennbetrag von EUR 2,0 Mio. vollständig platziert wurde.Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren und ist mit einem jährlichen Zinssatz von fünf Prozent ausgestattet. Den Inhabern der Wandelanleihe steht das Recht zu, die Anleihe nach Maßgabe der Anleihebedingungen zu einem Wandlungspreis von EUR 1,25 in bis zu 1.600.000 Aktien der Gesellschaft zu wandeln.Der Gesellschaft fließen aus der Platzierung die geplanten Emissionserlöse in voller Höhe zu. Die Mittel sollen insbesondere zur Finanzierung laufender Projekte, zum Umsetzen strategischer Ziele sowie zum Aufbau des Contracting-Modells, zur Projektvorbereitung und zur Erschließung des wachsenden Marktes für den Ersatz von Erdgas und für treibhausgaspositive Energieerzeugung dienen.A.H.T. Syngas Technology N.V., im Freiverkehr (Basic Board) der Frankfurter Wertpapierbörse, plant und errichtet dezentrale Biomassekraftwerke auf Basis des Doppelfeuerverfahrens zur Synthesegasherstellung und ermöglicht damit eine effiziente, treibhausarme EnergieerzeugungKontakt:A.H.T. Syngas Technology N.V.Investor Relations-Teamt: +49 2206 95 190 - 10f: +49 2206 95 190 - 11info(at) aht-syngas.com



