EQS-Adhoc: A.H.T Syngas Technology N.V.: Wandelanleihe 2026/2029 vollständig platziert
EQS-Ad-hoc: A.H.T Syngas Technology N.V. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Finanzierung
Bonn / Eindhoven, 05. Januar 2026 – Der Vorstand der A.H.T. Syngas Technology N.V. („A.H.T.“), mit Sitz in Eindhoven, Niederlande (ISIN NL0010872388, WKN A12AGY), gibt bekannt, dass die am 29. Dezember 2025 beschlossene Wandelanleihe 2026/2029 im Gesamtnennbetrag von EUR 2,0 Mio. vollständig platziert wurde.
Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren und ist mit einem jährlichen Zinssatz von fünf Prozent ausgestattet. Den Inhabern der Wandelanleihe steht das Recht zu, die Anleihe nach Maßgabe der Anleihebedingungen zu einem Wandlungspreis von EUR 1,25 in bis zu 1.600.000 Aktien der Gesellschaft zu wandeln.
Der Gesellschaft fließen aus der Platzierung die geplanten Emissionserlöse in voller Höhe zu. Die Mittel sollen insbesondere zur Finanzierung laufender Projekte, zum Umsetzen strategischer Ziele sowie zum Aufbau des Contracting-Modells, zur Projektvorbereitung und zur Erschließung des wachsenden Marktes für den Ersatz von Erdgas und für treibhausgaspositive Energieerzeugung dienen.
Mit der erfolgreichen Platzierung der Wandelanleihe stärkt A.H.T. ihre finanzielle Basis und erweitert ihre strategischen Handlungsmöglichkeiten zur Umsetzung des geplanten Wachstums.Über A.H.T. Syngas Technolgy N.V.
A.H.T. Syngas Technology N.V., im Freiverkehr (Basic Board) der Frankfurter Wertpapierbörse, plant und errichtet dezentrale Biomassekraftwerke auf Basis des Doppelfeuerverfahrens zur Synthesegasherstellung und ermöglicht damit eine effiziente, treibhausarme Energieerzeugung
Kontakt:
A.H.T. Syngas Technology N.V.
Investor Relations-Team
t: +49 2206 95 190 - 10
f: +49 2206 95 190 - 11
info(at) aht-syngas.com
Ende der Insiderinformation
05.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|A.H.T Syngas Technology N.V.
|Schimmelt 2-16
|5611 ZX Eindhoven
|Niederlande
|Telefon:
|+49 (0)2206 / 95 190 - 0
|E-Mail:
|ir@aht-cleantec.com
|Internet:
|www.aht-cleantec.com
|ISIN:
|NL0010872388
|WKN:
|A12AGY
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2254838
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2254838 05.01.2026 CET/CEST
