EQS-Adhoc: A.H.T Syngas Technology N.V.: Wandelanleihe 2026/2029 vollständig platziert

05.01.26 16:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
A.H.T. Syngas Technology N.V.
2,24 EUR -0,12 EUR -5,08%
Charts|News|Analysen
EQS-Ad-hoc: A.H.T Syngas Technology N.V. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Finanzierung
A.H.T Syngas Technology N.V.: Wandelanleihe 2026/2029 vollständig platziert

05.01.2026 / 16:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bonn / Eindhoven, 05. Januar 2026 – Der Vorstand der A.H.T. Syngas Technology N.V. („A.H.T.“), mit Sitz in Eindhoven, Niederlande (ISIN NL0010872388, WKN A12AGY), gibt bekannt, dass die am 29. Dezember 2025 beschlossene Wandelanleihe 2026/2029 im Gesamtnennbetrag von EUR 2,0 Mio. vollständig platziert wurde.
Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren und ist mit einem jährlichen Zinssatz von fünf Prozent ausgestattet. Den Inhabern der Wandelanleihe steht das Recht zu, die Anleihe nach Maßgabe der Anleihebedingungen zu einem Wandlungspreis von EUR 1,25 in bis zu 1.600.000 Aktien der Gesellschaft zu wandeln.
Der Gesellschaft fließen aus der Platzierung die geplanten Emissionserlöse in voller Höhe zu. Die Mittel sollen insbesondere zur Finanzierung laufender Projekte, zum Umsetzen strategischer Ziele sowie zum Aufbau des Contracting-Modells, zur Projektvorbereitung  und zur Erschließung des wachsenden Marktes für den Ersatz von Erdgas und für treibhausgaspositive Energieerzeugung dienen.
Mit der erfolgreichen Platzierung der Wandelanleihe stärkt A.H.T. ihre finanzielle Basis und erweitert ihre strategischen Handlungsmöglichkeiten zur Umsetzung des geplanten Wachstums.
Über A.H.T. Syngas Technolgy N.V.
A.H.T. Syngas Technology N.V., im Freiverkehr (Basic Board) der Frankfurter Wertpapierbörse, plant und errichtet dezentrale Biomassekraftwerke auf Basis des Doppelfeuerverfahrens zur Synthesegasherstellung und ermöglicht damit eine effiziente, treibhausarme Energieerzeugung
Kontakt:
A.H.T. Syngas Technology N.V.
t: +49 2206 95 190 - 10
f: +49 2206 95 190 - 11
Ende der Insiderinformation

05.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: A.H.T Syngas Technology N.V.
Schimmelt 2-16
5611 ZX Eindhoven
Niederlande
Telefon: +49 (0)2206 / 95 190 - 0
E-Mail: ir@aht-cleantec.com
Internet: www.aht-cleantec.com
ISIN: NL0010872388
WKN: A12AGY
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2254838

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
2254838  05.01.2026 CET/CEST

Nachrichten zu A.H.T. Syngas Technology N.V.

DatumMeistgelesen
Analysen zu A.H.T. Syngas Technology N.V.

DatumRatingAnalyst
23.04.2024AHT Syngas Technology KaufenGBC
19.05.2016AHT Syngas Technology KaufenGBC
DatumRatingAnalyst
23.04.2024AHT Syngas Technology KaufenGBC
19.05.2016AHT Syngas Technology KaufenGBC
