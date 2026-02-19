DAX25.290 ±0,0%Est506.141 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5100 -1,1%Nas22.878 -1,2%Bitcoin55.947 -2,2%Euro1,1799 ±0,0%Öl72,88 +2,8%Gold5.228 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F freenet A0Z2ZZ Allianz 840400 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Infineon 623100 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Netflix 552484
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Top News
Bitcoin-Runes-Protokoll: Was seit dem Launch aus dem Token-Standard geworden ist Bitcoin-Runes-Protokoll: Was seit dem Launch aus dem Token-Standard geworden ist
Kaufen-Analyse: DZ BANK bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Kaufen-Analyse: DZ BANK bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EQS-Adhoc: GBK Beteiligungen AG: GBK Beteiligungen AG unterzeichnet Vertrag über einen Teilverkauf der von ihr gehaltenen Anteile an der Zeeh Design GmbH, Puchheim

27.02.26 14:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
GBK Beteiligungen AG
5,35 EUR -0,05 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: GBK Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen
GBK Beteiligungen AG: GBK Beteiligungen AG unterzeichnet Vertrag über einen Teilverkauf der von ihr gehaltenen Anteile an der Zeeh Design GmbH, Puchheim

27.02.2026 / 14:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wer­bung

  

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)

  

GBK Beteiligungen AG: GBK Beteiligungen AG unterzeichnet Vertrag über einen Teilverkauf der von ihr gehaltenen Anteile an der Zeeh Design GmbH, Puchheim

 

Hannover, den 27. Februar 2026 – GBK Beteiligungen AG hat einen Vertrag über einen Teilverkauf der von ihr mittelbar gehaltenen Anteile an der Zeeh Design GmbH, Puchheim unterzeichnet (Signing). GBK hatte sich im Jahr 2018 am Full-Service Dienstleister zur Realisierung professioneller Unternehmensauftritte mit wirtschaftlich rund 9,7 % beteiligt.

Wer­bung

 

Der Vollzug der Transaktion (Closing) steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Im Falle des Closings bleibt GBK mit wirtschaftlich rund 4 % an der Gesellschaft beteiligt und erzielt einen Gewinn, der das Realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres 2026 (KAGB) nach Abzug von Kosten um rund 1,0 Millionen Euro verbessert.

 

Der Vorstand

 

 

 

Unternehmensprofil GBK Beteiligungen AG

Die GBK Beteiligungen AG ist eine banken- und branchenunabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft. Seit 1969 erwirbt sie Beteiligungen an nicht börsennotierten Gesellschaften im deutschsprachigen Raum. Anleger können mit der GBK-Aktie in ein diversifiziertes Portfolio mittelständischer Unternehmen mit vielversprechender Entwicklungsperspektive investieren. Die Aktien von GBK werden im Freiverkehr der Wertpapierbörsen Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart sowie auf Tradegate gehandelt (ISIN: DE0005850903 / WKN: 585090).

Wer­bung

Internet: www.gbk-ag.de


Kontakt:
GBK Beteiligungen AG
Christoph Schopp
Vorstand
Günther-Wagner-Allee 17
30177 Hannover
Tel.: 0511-2800790


Ende der Insiderinformation

27.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: GBK Beteiligungen AG
Günther-Wagner-Allee 17
30177 Hannover
Deutschland
Telefon: +49 (0)511 - 2800790
Fax: +49 (0)511 - 2800751
E-Mail: schopp@gbk-ag.de
Internet: www.gbk-ag.de
ISIN: DE0005850903
WKN: 585090
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2283138

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2283138  27.02.2026 CET/CEST

Ausgewählte Hebelprodukte auf GBK Beteiligungen

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GBK Beteiligungen

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu GBK Beteiligungen AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu GBK Beteiligungen AG

DatumRatingAnalyst
10.05.2011GBK Beteiligungen buyClose Brothers Seydler Research AG
02.02.2011GBK Beteiligungen buyClose Brothers Seydler Research AG
20.12.2010GBK Beteiligungen buyClose Brothers Seydler Research AG
18.05.2010GBK Beteiligungen "buy"Close Brothers Seydler Research AG
04.11.2009GBK Beteiligungen kaufenSES Research GmbH
DatumRatingAnalyst
10.05.2011GBK Beteiligungen buyClose Brothers Seydler Research AG
02.02.2011GBK Beteiligungen buyClose Brothers Seydler Research AG
20.12.2010GBK Beteiligungen buyClose Brothers Seydler Research AG
18.05.2010GBK Beteiligungen "buy"Close Brothers Seydler Research AG
04.11.2009GBK Beteiligungen kaufenSES Research GmbH
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GBK Beteiligungen AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen