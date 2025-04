EQS-Adhoc: grenke AG: Konzernergebnis Q1 erwartungsgemäß deutlich unter Vorjahresquartal, Prognose für das Gesamtjahr unverändert

EQS-Ad-hoc: grenke AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognose

grenke AG: Konzernergebnis Q1 erwartungsgemäß deutlich unter Vorjahresquartal, Prognose für das Gesamtjahr unverändert



29.04.2025 / 10:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Wer­bung Wer­bung Konzernergebnis Q1 erwartungsgemäß deutlich unter Vorjahresquartal, Prognose für das Gesamtjahr unverändert Baden-Baden, den 29. April 2025: Das erste Quartal 2025 der grenke AG war unverändert und wie prognostiziert von erhöhten Aufwendungen für Schadensabwicklung und Risikovorsorge geprägt. Erwartungsgemäß liegt daher gemäß den vorläufigen Zahlen das Konzernergebnis nach Steuern im ersten Quartal 2025 mit 10,2 Mio. Euro deutlich unter Vorjahr (Q1 2024: 19,8 Mio. Euro). Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert. Das operative Ergebnis vor Schadensabwicklung und Risikovorsorge stieg um 20 % von 55,7 Mio. Euro auf 67,0 Mio. Euro und gleichzeitig verbesserte sich die Cost-Income-Ratio (CIR) auf 56,8 % (Q1 2024: 58,1 %). Die Aufwendungen für Schadensabwicklung und Risikovorsorge erhöhten sich deutlich auf 47,6 Mio. Euro (Q1 2024: 26,7 Mio. Euro), liegen aber im Bereich der Erwartungen des Unternehmens. Wer­bung Wer­bung Wie bereits am 13. März 2025 angekündigt, geht der Vorstand davon aus, dass die erhöhten Aufwendungen für Schadensabwicklung und Risikovorsorge das Konzernergebnis im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr belasten werden. Aufgrund des margenstarken Neugeschäfts im ersten Quartal 2025 und der guten Entwicklung bei den operativen Erträgen bleibt die Guidance für das Gesamtjahr unverändert. Die Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2025 mit den endgültigen Zahlen wird am 15. Mai 2025 veröffentlicht.

Über grenke grenke ist globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, der flexibles, schnelles und unkompliziertes Small-Ticket-Leasing und Bank-Services anbietet. Damit schafft grenke finanzielle Spielräume und hilft Kundinnen und Kunden sich auf das eigene Geschäft zu fokussieren. 1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Vollzeitäquivalente) in über 30 Ländern weltweit aktiv. grenke ist beim Small-Ticket-Leasing international führend. Die grenke Aktie ist an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE000A161N30). Wer­bung Wer­bung Weitere Informationen erhalten Sie von Investorenkontakt Franziska Randt

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

+49 7221 5007 8611

investor@grenke.de

Pressekontakt Stefan Wichmann

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

+49 171 2020300

presse@grenke.de



Ende der Insiderinformation

29.04.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com