EQS-Adhoc: Hyrican Informationssysteme AG: Halbjahreszahlen 01.01.-30.06.2025

Hyrican Informationssysteme AG: Halbjahreszahlen 01.01.-30.06.2025
Halbjahresergebnis
Die Hyrican Informationssysteme AG erwirtschaftete in einem schwierigen Marktumfeld -geprägt von anhaltender Konsum- und Investitionszurückhaltung- im ersten Halbjahr 01.01.-30.06.2025 einen Umsatz i. H. v. EUR 9,2 Mio. (Vergleichsperiode des Vorjahres EUR 11,9 Mio.). Das Ergebnis vor Steuern lag zum Halbjahr bei TEUR 136. Diese Zahlen wurden keiner prüferischen Durchsicht unterzogen. Zu den anhaltenden Unwägbarkeiten verweisen wir auf die Ausführungen im Lagebericht des letzten Jahresabschlusses. Ob Auftragseingänge in den restlichen Monaten des laufenden Geschäftsjahres zur deutlichen Verbesserung des Umsatzniveaus führen, lässt sich derzeit nicht einschätzen.
