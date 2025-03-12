DAX24.072 ±-0,0%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,58 +1,1%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.213 ±-0,0%Euro1,1644 +0,2%Öl66,25 -0,7%Gold3.352 +0,2%
EQS-Adhoc: Hyrican Informationssysteme AG: Halbjahreszahlen 01.01.-30.06.2025

12.08.25 14:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hyrican AG
4,80 EUR -0,10 EUR -2,04%
EQS-Ad-hoc: Hyrican Informationssysteme AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Hyrican Informationssysteme AG: Halbjahreszahlen 01.01.-30.06.2025

12.08.2025 / 14:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Hyrican Informationssysteme AG erwirtschaftete in einem schwierigen Marktumfeld -geprägt von anhaltender Konsum- und Investitionszurückhaltung- im ersten Halbjahr 01.01.-30.06.2025 einen Umsatz i. H. v. EUR 9,2 Mio. (Vergleichsperiode des Vorjahres EUR 11,9 Mio.). Das Ergebnis vor Steuern lag zum Halbjahr bei TEUR 136. Diese Zahlen wurden keiner prüferischen Durchsicht unterzogen. Zu den anhaltenden Unwägbarkeiten verweisen wir auf die Ausführungen im Lagebericht des letzten Jahresabschlusses. Ob Auftragseingänge in den restlichen Monaten des laufenden Geschäftsjahres zur deutlichen Verbesserung des Umsatzniveaus führen, lässt sich derzeit nicht einschätzen.


Ende der Insiderinformation

12.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hyrican Informationssysteme AG
Kalkplatz 5
99638 Kindelbrück
Deutschland
Telefon: 036375/ 513 - 60
Fax: 036375/ 513 - 67
E-Mail: m.lehmann@hyrican.de
Internet: www.hyrican.de
ISIN: DE0006004500
WKN: 600450
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart
EQS News ID: 2182880

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
2182880  12.08.2025 CET/CEST

mehr Analysen