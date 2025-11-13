EQS-Adhoc: Noratis AG: Vorstand vereinbart Standstill bzgl. Zinszahlung für 5,5 %-Unternehmensanleihe
Werte in diesem Artikel
|
EQS-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung
Werbung
Werbung
Ad-hoc-Mitteilung
Noratis AG
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Noratis AG: Vorstand vereinbart Standstill bzgl. Zinszahlung für 5,5 %-Unternehmensanleihe
Werbung
Werbung
Eschborn, 13.11.2025 – Der Vorstand der Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK) hat heute mit dem gemeinsamen Vertreter eine dreimonatige Stillhaltevereinbarung bezüglich der Zinszahlung für die 5,5 %-Unternehmensanleihe abgeschlossen (sog. „Standstill“).
Ende der Insiderinformation
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Ansprechpartner Investor & Public Relations:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Svenja Liebig
Werbung
Werbung
+49 (0)69 905 505 52
noratis@edicto.de
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main
13.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Noratis AG
|Hauptstraße 129
|65760 Eschborn
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 69 / 170 77 68 20
|E-Mail:
|info@noratis.de
|Internet:
|www.noratis.de
|ISIN:
|DE000A2E4MK4
|WKN:
|A2E4MK
|Indizes:
|Scale 30
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2229678
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2229678 13.11.2025 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Noratis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Noratis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Noratis AG
Analysen zu Noratis AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.07.2025
|Noratis Halten
|SMC Research
|16.10.2024
|Noratis Verkaufen
|SMC Research
|18.06.2024
|Noratis Halten
|SMC Research
|11.10.2023
|Noratis Kaufen
|SMC Research
|05.06.2023
|Noratis Kaufen
|SMC Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.10.2023
|Noratis Kaufen
|SMC Research
|05.06.2023
|Noratis Kaufen
|SMC Research
|03.05.2023
|Noratis Kaufen
|SMC Research
|06.10.2022
|Noratis Kaufen
|SMC Research
|20.09.2022
|Noratis Kaufen
|SMC Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.07.2025
|Noratis Halten
|SMC Research
|18.06.2024
|Noratis Halten
|SMC Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2024
|Noratis Verkaufen
|SMC Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Noratis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen