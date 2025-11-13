DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,13 -3,6%Nas22.885 -2,2%Bitcoin85.364 -2,5%Euro1,1649 +0,5%Öl63,12 +0,7%Gold4.201 +0,1%
EQS-Adhoc: Noratis AG: Vorstand vereinbart Standstill bzgl. Zinszahlung für 5,5 %-Unternehmensanleihe

13.11.25 18:58 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Noratis AG
0,40 EUR -0,03 EUR -6,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung
Noratis AG: Vorstand vereinbart Standstill bzgl. Zinszahlung für 5,5 %-Unternehmensanleihe

13.11.2025 / 18:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung

 

 

 

Noratis AG
Eschborn

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

 

Noratis AG: Vorstand vereinbart Standstill bzgl. Zinszahlung für 5,5 %-Unternehmensanleihe

Eschborn, 13.11.2025 – Der Vorstand der Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK) hat heute mit dem gemeinsamen Vertreter eine dreimonatige Stillhaltevereinbarung bezüglich der Zinszahlung für die 5,5 %-Unternehmensanleihe abgeschlossen (sog. „Standstill“).

 



Ende der Insiderinformation
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 (0)69 905 505 52

noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

13.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Noratis AG
Hauptstraße 129
65760 Eschborn
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20
E-Mail: info@noratis.de
Internet: www.noratis.de
ISIN: DE000A2E4MK4
WKN: A2E4MK
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2229678

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2229678  13.11.2025 CET/CEST

Analysen zu Noratis AG

DatumRatingAnalyst
14.07.2025Noratis HaltenSMC Research
16.10.2024Noratis VerkaufenSMC Research
18.06.2024Noratis HaltenSMC Research
11.10.2023Noratis KaufenSMC Research
05.06.2023Noratis KaufenSMC Research
DatumRatingAnalyst
11.10.2023Noratis KaufenSMC Research
05.06.2023Noratis KaufenSMC Research
03.05.2023Noratis KaufenSMC Research
06.10.2022Noratis KaufenSMC Research
20.09.2022Noratis KaufenSMC Research
DatumRatingAnalyst
14.07.2025Noratis HaltenSMC Research
18.06.2024Noratis HaltenSMC Research
DatumRatingAnalyst
16.10.2024Noratis VerkaufenSMC Research

