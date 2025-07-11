DAX24.081 -0,3%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,80 +3,4%Dow44.049 -0,3%Nas21.487 +0,2%Bitcoin103.457 +1,0%Euro1,1606 -0,4%Öl66,75 +0,7%Gold3.344 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX letztlich schwach -- AMC dämmt Verluste deutlich ein -- TUI, DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
adidas-Aktie schwächelt: adidas entschuldigt sich bei mexikanischer Gemeinschaft für Schuh-Design adidas-Aktie schwächelt: adidas entschuldigt sich bei mexikanischer Gemeinschaft für Schuh-Design
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

EQS-Adhoc: PlanetHome Investment AG: Kapitalherabsetzung und eine anschließende Kapitalerhöhung geplant

11.08.25 18:29 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PlanetHome Investment AG
0,06 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: PlanetHome Investment AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Hauptversammlung
PlanetHome Investment AG: Kapitalherabsetzung und eine anschließende Kapitalerhöhung geplant

11.08.2025 / 18:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wer­bung

Planethome Investment AG: Kapitalherabsetzung und eine anschließende Kapitalerhöhung geplant

Berlin, 11.08.2025 - Vorstand und Aufsichtsrat der Planethome Investment AG (Stammaktien: ISIN DE000A1A60A2, Inhaber-Vorzugsaktien: ISIN DE000A1A60B0) haben heute beschlossen, der für den 26. September 2025 geplanten ordentlichen Hauptversammlung folgende Maßnahmen vorzuschlagen:           
Durchführung einer Kapitalherabsetzung des Grundkapitals der Stammaktien und der Vorzugsaktien im ordentlichen Verfahren nach § 222 ff. AktG. Die Herabsetzung erfolgt im Verhältnis 4:1 durch Zusammenlegung von jeweils vier alten Aktien zu einer neuen Aktie. Das Grundkapital der Stammaktien wird dabei von EUR 8.657.294,00 auf EUR 2.164.323 und das Grundkapital der Vorzugsaktien von EUR 75.000 auf EUR 18.750 herabgesetzt.
Ziel dieser Kapitalherabsetzung ist die Steigerung der Attraktivität der Aktie am Kapitalmarkt.
Anschließend soll das Grundkapital der Stammaktien von EUR 2.164.323 EUR um bis zu EUR 4.328.646,00 auf bis zu EUR 6.492.969 durch Ausgabe von bis zu 4.328.646 neuen nennwertlosen Stammaktien (mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie) in einer oder mehreren Tranchen mit (mittelbarem) Bezugsrecht für Aktionäre erhöht werden. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien beträgt EUR 1,00 je Aktie, der Gesamtausgabebetrag mithin bis zu EUR 4.328.646,00. Für je eine alte Stammaktie (nach Zusammenlegung im Rahmen der Kapitalherabsetzung) sollen Aktionäre je 2 neue nennwertlose Stammaktien zum Bezugspreis von jeweils EUR 1,00 je Aktie beziehen können.
Nicht von Aktionären im Rahmen ihres Bezugsrechts gezeichnete Aktien können von der Gesellschaft frei verwendet werden, insbesondere kann die MERIDIANA Capital Group GmbH, Hamburg, als Sacheinlegerin zugelassen werden.Die neuen Aktien sind ab Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden, gewinnberechtigt.
Ziel der Kapitalerhöhung ist die Stärkung des Vertriebs und des Marketings der Gesellschaft. Die MERIDIANA Capital Group GmbH ist Eigentümerin der Vertriebs- und Marketinggesellschaft, mit der dies erreicht werden soll.

Außerdem ist geplant, der Hauptversammlung vorzuschlagen, dass die Gesellschaft auf “iFunded AG“ umfirmiert.

Wer­bung

 

Kontakt: 

Michael Kindl 
PlanetHome Investment AG 
Kurfürstendamm 195, 10707 Berlin 
T +49 (0) 30 555 728 550
info@planethome-invest.com 

 

 



Ende der Insiderinformation

11.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: PlanetHome Investment AG
Kurfürstendamm 195
10707 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30555728550
E-Mail: info@planethome-invest.com
Internet: www.planethomeinvest.de
ISIN: DE000A1A60A2, DE000A1A60B0
WKN: A1A60A , A1A60B
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart
EQS News ID: 2182302

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
Wer­bung

2182302  11.08.2025 CET/CEST

Ausgewählte Hebelprodukte auf PlanetHome Investment

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PlanetHome Investment

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu PlanetHome Investment AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung