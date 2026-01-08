DAX25.421 +0,1%Est506.030 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 +2,8%Nas23.756 +0,1%Bitcoin80.192 +2,6%Euro1,1646 -0,2%Öl65,31 +1,6%Gold4.611 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX schließt kaum verändert -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- AMD, Intel, Google, JPMorgan, Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, im Fokus
Top News
iPhone 17 Pro im Vodafone Business Prime L Tarif jetzt mit exklusivem Vorteil sichern iPhone 17 Pro im Vodafone Business Prime L Tarif jetzt mit exklusivem Vorteil sichern
Zcash nach Korrektur fast verdoppelt: Technische Signale stützen bullische Prognose Zcash nach Korrektur fast verdoppelt: Technische Signale stützen bullische Prognose
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor

EQS-Adhoc: Shelly Group SE: Shelly Group veröffentlicht vorläufigen Konzernumsatz für Geschäftsjahr 2025

13.01.26 18:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Allterco AD Registered Shs
61,20 EUR 0,20 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Umsatzentwicklung
Shelly Group SE: Shelly Group veröffentlicht vorläufigen Konzernumsatz für Geschäftsjahr 2025

13.01.2026 / 18:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wer­bung

Shelly Group veröffentlicht vorläufigen Konzernumsatz für Geschäftsjahr 2025

Sofia / München, 13. Januar 2026 – Die Shelly Group SE (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“ / „die Gesellschaft“) hat im Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen Zahlen einen Anstieg der Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Geräten und damit verbundenen Dienstleistungen um rund 40 % auf rund EUR 149,7 Mio. (rund BGN 292,8 Mio.) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielt. Damit liegt die Zahl gut im Rahmen der Prognosebandbreite von EUR 145 Mio. bis EUR 155 Mio. (BGN 284 Mio. bis BGN 303 Mio.).

Die EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wird bekräftigt. Das Umsatzziel von rund EUR 200 Mio. für 2026 bleibt unverändert.

Wer­bung

Die Gesellschaft wird die ungeprüften Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2025 am 23. Februar 2026 nach Börsenschluss offiziell bekannt geben.

Hinweis: EUR/BGN-Wechselkurs fixiert auf EUR 1 = BGN 1,95583.

Weitere Informationen unter corporate.shelly.com.

 

Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Sven Pauly
Telefon: +49 (0) 89-1250903-31
E-Mail: sp@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Wer­bung



Ende der Insiderinformation

13.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Shelly Group SE
51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
1407 Sofia
Bulgarien
E-Mail: investors@shelly.com
Internet: www.corporate.shelly.com
ISIN: BG1100003166
WKN: A2DGX9
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
EQS News ID: 2259478

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2259478  13.01.2026 CET/CEST

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allterco AD Registered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allterco AD Registered

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Allterco AD Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung