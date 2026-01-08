EQS-Adhoc: Shelly Group SE: Shelly Group veröffentlicht vorläufigen Konzernumsatz für Geschäftsjahr 2025
EQS-Ad-hoc: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Umsatzentwicklung
Shelly Group veröffentlicht vorläufigen Konzernumsatz für Geschäftsjahr 2025
Sofia / München, 13. Januar 2026 – Die Shelly Group SE (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“ / „die Gesellschaft“) hat im Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen Zahlen einen Anstieg der Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Geräten und damit verbundenen Dienstleistungen um rund 40 % auf rund EUR 149,7 Mio. (rund BGN 292,8 Mio.) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielt. Damit liegt die Zahl gut im Rahmen der Prognosebandbreite von EUR 145 Mio. bis EUR 155 Mio. (BGN 284 Mio. bis BGN 303 Mio.).
Die EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wird bekräftigt. Das Umsatzziel von rund EUR 200 Mio. für 2026 bleibt unverändert.
Die Gesellschaft wird die ungeprüften Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2025 am 23. Februar 2026 nach Börsenschluss offiziell bekannt geben.
Hinweis: EUR/BGN-Wechselkurs fixiert auf EUR 1 = BGN 1,95583.
Weitere Informationen unter corporate.shelly.com.
Ansprechpartner Investor Relations
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Ende der Insiderinformation
13.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
