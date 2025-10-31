DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin95.554 +0,7%Euro1,1533 -0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
EQS-Adhoc: SINGULUS TECHNOLOGIES meldet vorläufige Finanzkennzahlen für die ersten neun Monate im Geschäftsjahr 2025 und passt die Prognose an

31.10.25 20:15 Uhr
EQS-Ad-hoc: Singulus Technologies AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
SINGULUS TECHNOLOGIES meldet vorläufige Finanzkennzahlen für die ersten neun Monate im Geschäftsjahr 2025 und passt die Prognose an

31.10.2025 / 20:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

SINGULUS TECHNOLOGIES meldet vorläufige Finanzkennzahlen für die ersten neun Monate im Geschäftsjahr 2025 und passt die Prognose an

Kahl am Main, den 31. Oktober 2025 – SINGULUS TECHNOLOGIES erzielte in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 einen Umsatz von 44,3 Mio. € (2024: 61,0 Mio. €). Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei minus 2,5 Mio. € und damit unter dem Vorjahreszeitraum (2024: 1,9 Mio. €). Der Auftragseingang mit 30,9 Mio. € lag unter dem Vergleichszeitraum des Vorjahres (2024: 70,8 Mio. €). Der Auftragsbestand zum 30. September 2025 ist mit 64,0 Mio. € ebenfalls unter dem Niveau des Vorjahres (2024: 68,7 Mio. €).

Die Verhandlungen über die Vergabe geplanter großer Aufträge gestalten sich weiterhin konstruktiv. Die entsprechende Auftragsvergabe verschiebt sich jedoch stärker als erwartet und reduziert somit die Prognose für den in 2025 erwarteten Umsatz auf eine Bandbreite zwischen 65,0 Mio. € und 80,0 Mio. €. Aufgrund des niedrigeren als geplanten Umsatzes ergibt sich eine neue Bandbreite für das EBIT zwischen minus 4,5 Mio. € und plus 0,5 Mio. €.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,
D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5
Kontakt:
Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279
Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224
E-Mail: bernhard.krause@singulus.de
 


Ende der Insiderinformation

31.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SINGULUS TECHNOLOGIES AG
Hanauer Landstrasse 103
63796 Kahl am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0)1709202924
Fax: +49 (0)6188 440-110
E-Mail: bernhard.krause@singulus.de
Internet: www.singulus.de
ISIN: DE000A1681X5, DE000A2AA5H5
WKN: A1681X, A2AA5H
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2222204

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
2222204  31.10.2025 CET/CEST

