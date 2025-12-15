Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite verliert zum Ende des Montagshandels

Index-Performance im Fokus

So bewegte sich der NASDAQ Composite am ersten Tag der Woche zum Handelsende.

Am Montag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0,59 Prozent tiefer bei 23.057,41 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,581 Prozent stärker bei 23.330,04 Punkten, nach 23.195,17 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 23.012,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 23.345,56 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 22.900,59 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, bei 22.348,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, stand der NASDAQ Composite bei 19.926,72 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 19,59 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24.019,99 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14.784,03 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit 1-800-FLOWERSCOM (+ 9,97 Prozent auf 4,30 USD), American Eagle Outfitters (+ 6,09 Prozent auf 27,01 USD), Taylor Devices (+ 5,41 Prozent auf 57,45 USD), Amtech Systems (+ 5,10 Prozent auf 11,54 USD) und Comcast (+ 3,60 Prozent auf 28,21 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-8,14 Prozent auf 162,08 USD), Cerus (-7,80 Prozent auf 2,01 USD), Geospace Technologies (-7,64 Prozent auf 14,38 USD), Microvision (-7,32 Prozent auf 0,87 USD) und Dorel Industries (-6,09 Prozent auf 1,04 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 43.929.292 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,625 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,45 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,13 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

