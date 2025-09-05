DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.221 +0,4%Nas22.533 +1,2%Bitcoin99.831 +1,4%Euro1,1789 -0,2%Öl67,47 -0,7%Gold3.645 -0,4%
EQS-Adhoc: Stabilus SE verabschiedet Transformationsprogramm zur Stärkung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit und erwartet Konzernergebnis unter Markterwartungen; Prognose bestätigt

18.09.25 18:32 Uhr
EQS-Ad-hoc: Stabilus SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Sonstiges
Stabilus SE verabschiedet Transformationsprogramm zur Stärkung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit und erwartet Konzernergebnis unter Markterwartungen; Prognose bestätigt

18.09.2025 / 18:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stabilus SE verabschiedet Transformationsprogramm zur Stärkung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit und erwartet Konzernergebnis unter Markterwartungen; Prognose bestätigt

 

Koblenz, 18. September 2025 – Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN:DE000STAB1L8) haben ein Transformationsprogramm verabschiedet, um die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens zu stärken, die Kostenbasis zu optimieren und damit die langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Das Programm umfasst Maßnahmen zur Straffung der Organisation, zur Senkung von Personal- und Betriebskosten, sowie zur Optimierung des Standortportfolios.

 

Die Umsetzung erfolgt im Wesentlichen im Geschäftsjahr 2026 und soll im Geschäftsjahr 2027 zu Einsparungen in Höhe von rund 19 Mio. € und ab dem Geschäftsjahr 2028 zu dauerhaft wiederkehrenden jährlichen Kosteneinsparungen von rund 32 Mio. € führen. Im Zuge der Umsetzung wird im laufenden Geschäftsjahr 2025 gemäß IAS 37 eine Rückstellung für einmalige Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von rund 18 Mio. € gebildet. Die damit verbundenen Mittelabflüsse werden überwiegend im Geschäftsjahr 2026 anfallen.

Unter Berücksichtigung dieser Effekte erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 nun ein Konzernergebnis von rund 25 Mio. €, das unter den aktuellen Markterwartungen liegt (letzter Vara-Konsensus: 47,1 Mio. €). Unverändert bestätigt der Vorstand die Prognosen für Umsatz, bereinigte EBIT-Marge und bereinigten Free Cashflow (FCF). Für das Geschäftsjahr 2025 werden ein Umsatz von ca. 1,3 Mrd. €, eine bereinigte EBIT-Marge von ca. 11% und ein bereinigter FCF von ca. 105 Mio. € erwartet.

 

Zur näheren Erläuterung des Transformationsprogramms wird Stabilus am Freitag, den 19. September 2025, um 10:30 Uhr MESZ eine Webkonferenz für Analysten und Investoren veranstalten (Webcast: https://www.webcast-eqs.com/login/stabilus-202509, Telefoneinwahl: https://webcast.meetyoo.de/reg/iRgHB4AVUlbJ).

 

Die Kennzahlen bereinigtes EBIT und bereinigter Free Cashflow (FCF) sind auf den Seiten 48 und 52 des Geschäftsberichts 2024 von Stabilus definiert. Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 ist für den 8. Dezember 2025 vorgesehen.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

 

Investorenkontakt:
Andreas Schröder
VP Investor Relations
Tel.: +49 261 8900 8198
E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Pressekontakt:
Peter Steiner
Tel.: +49 69 794090 27
E-Mail: stabilus@charlesbarker.de
Charles Barker Corporate Communications

 



Ende der Insiderinformation

18.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Stabilus SE
Wallersheimer Weg 100
56070 Koblenz
Deutschland
Telefon: +49 261 8900 0
E-Mail: investors@stabilus.com
Internet: group.stabilus.com
ISIN: DE000STAB1L8
WKN: STAB1L
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2199950

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2199950  18.09.2025 CET/CEST

Analysen zu Stabilus SE

DatumRatingAnalyst
05.08.2025Stabilus SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.2025Stabilus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Stabilus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Stabilus SE OutperformBernstein Research
04.08.2025Stabilus SE BuyWarburg Research
