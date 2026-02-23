DAX24.992 -1,1%Est506.114 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5000 -4,5%Nas22.627 -1,1%Bitcoin54.530 -0,4%Euro1,1779 -0,1%Öl71,52 ±0,0%Gold5.179 -0,9%
EQS-Adhoc: Wienerberger AG: wienerberger unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb der Italcer Group

24.02.26 02:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Wienerberger AG
30,98 EUR 0,20 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Strategische Unternehmensentscheidung
Wienerberger AG: wienerberger unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb der Italcer Group

24.02.2026 / 02:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

wienerberger unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb der Italcer Group

Wien, 24. Februar 2026 Die Wienerberger AG, einer der führenden Anbieter innovativer, ökologischer Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement, gibt bekannt, dass sie eine Vereinbarung zur Übernahme der Italcer Group, eines weltweit tätigen Herstellers von Keramiklösungen mit Produktionsstandorten in Italien und Spanien, unterzeichnet hat.

Mit einem Jahresumsatz von ca. 350 Mio. € im Geschäftsjahr 2025 wird erwartet, dass Italcer mittelfristig mehr als 100 Mio. € zum Konzern-EBITDA von wienerberger beitragen wird.

Die Italcer Group ist ein führender Multi-Brand-Spezialist im High-End-Designoberflächenbereich, der hochwertige keramische Produkte für den Innenbereich herstellt und nahezu 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Mit der Übernahme der Italcer Group will wienerberger seine Position im wachsenden Renovierungssegment stärken und damit sein Angebot entlang der Wertschöpfungskette für Baustoffe erweitern.

In einem ersten Schritt wird wienerberger 50 % plus eine Aktie von den Verkäufern erwerben und kann in der ersten Jahreshälfte 2027 eine Kaufoption für den Erwerb der verbleibenden Anteile ausüben. Die Übernahme wird durch vorhandene Barmittel und Bankkredite finanziert.

Der Abschluss der Transaktion ist für das zweite Quartal 2026 geplant und steht unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe sowie der Erfüllung weiterer marktüblicher Vollzugsbedingungen.

wienerberger
wienerberger ist führender Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern weltweit ermöglicht wienerberger mit seinen Lösungen energieeffizientes, gesundes, klimafreundliches und leistbares Wohnen. wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa und bei Fassadenprodukten zu den führenden Anbietern in Nordamerika. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2025 einen Umsatz von 4,6 Mrd. € und ein operatives EBITDA von 754 Mio. €.
 
Rückfragehinweis
Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG
t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com
 
Therese Jandér, Senior Vice President Investor Relations Wienerberger AG
t +43 664 780 02757 | investor@wienerberger.com                                                                                                                                                                                               



Ende der Insiderinformation

24.02.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 60 192-0
Fax: +43 1 60 192-10159
E-Mail: investor@wienerberger.com
Internet: www.wienerberger.com
ISIN: AT0000831706
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2280362

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2280362  24.02.2026 CET/CEST





