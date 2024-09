Ermutigende Signale

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 29 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Werte in diesem Artikel

Jüngste Signale vom US-Konkurrenten GE Vernova seien sehr ermutigend, schrieb Analyst Gael de-Bray in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Man stehe im Investitionszyklus für die Energiewende immer noch ziemlich am Anfang.

Die Papiere von Siemens Energy notieren im XETRA-Handel zeitweise 2,12 Prozent schwächer bei 28,59 Euro.

/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2024 / 08:05 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX)