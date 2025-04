Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 52,14 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 52,14 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 51,58 EUR. Bei 52,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 153.882 Aktien.

Am 17.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,56 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,53 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 68,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,051 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,50 EUR.

Am 12.02.2025 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,79 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,94 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 7,65 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 08.05.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,809 EUR je Aktie belaufen.

